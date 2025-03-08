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EPDK şirket lisans kararlarını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şirket lisans kararları açıklandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 23 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 2 şirketin lisansını sonlandırdı ve 1 şirketin lisansının son erdirme işlemini geri aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik piyasasında 13 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete toplayıcı lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. 2 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı sona erdirildi, bir şirketin ise lisansını sona erdirme kararı geri alındı.