EPDK yeni lisans kararlarını açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 24 şirkete yönelik aldığı lisans kararlarını açıkladı. Söz konusu kararlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 20 şirkete lisans verdi, 4 şirketin ise lisansını sonlandırdı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanına göre, elektrik piyasasında 5 toplayıcılık lisansı, 6 üretim lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 2 akaryakıt şirketine ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete maden yağı lisansı ve 1 şirkete de depolama lisansı verildi.