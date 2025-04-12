EPDK yeni lisans kararlarını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 20 şirkete lisans verdi, 4 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanına göre, elektrik piyasasında 5 toplayıcılık lisansı, 6 üretim lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 akaryakıt şirketine ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete maden yağı lisansı ve 1 şirkete de depolama lisansı verildi.