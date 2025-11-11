EPDK'dan elektrik üreticilerine geçici güç artışı izni

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim lisansı sahibi şirketlerin belirli koşullar altında yaklaşık üç ay süreyle yapacakları sınırlı güç artışlarının "aşım" olarak değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, üretim lisansı bulunan tüzel kişiler, güç artışı miktarı ve süresini içeren bir başvuruyu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve ilgili dağıtım şirketine iletmek şartıyla, söz konusu dönemde anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme elektrik verebilecek. Bu kapsamda sağlanan ek üretim, belirlenen süre içinde "güç aşımı" sayılmayacak.

Karar, iletim sistemine bağlı üretim tesisleri için başvurudan sonraki beşinci iş gününden, dağıtım sistemine bağlı tesisler için ise onuncu iş gününden itibaren geçerli olacak. Uygulama, 1 Aralık 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasında yürürlükte kalacak. Ancak tesislerin belirlenen güç limitini aşması halinde fazla üretim "güç aşımı" olarak değerlendirilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri kapsam dışında

Söz konusu başvurular kapsamında sabit iletim ve dağıtım sistem kullanım bedelleri, tesislerin mevcut anlaşma gücü değerleri üzerinden hesaplanacak. Karar, yalnızca lisanslı üretim tesislerini kapsarken, lisanssız elektrik üretim tesisleri düzenleme dışında tutuldu.

EPDK ayrıca, "teknik koşulların veya sistem işletme güvenliğinin gerektirdiği durumlarda" TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketlerinin, talep edilen güç artış miktarını ya da süresini kısmen veya tamamen kısıtlama yetkisine sahip olacağını bildirdi. Bu durumda, ilgili şirketin başvuru sahibine bilgi vermesi ve en geç beş iş günü içinde kısıtlamaya ilişkin gerekçeleri yazılı olarak iletmesi gerekecek. Başvuru sahipleri, bildirimin ardından 30 gün içinde EPDK'ya itirazda bulunabilecek.