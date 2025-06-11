Eray Karadeniz kimdir? Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili Eray Karadeniz kaç yaşında ve nereli?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün belediyede başkanvekili seçimi yapıldı. Kazanan isim ise AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz oldu. Karadeniz hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Eray Karadeniz kimdir" sorusuna ağırlık veriyor.

Eray Karadeniz kimdir?

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eray Karadeniz, eğitim hayatına İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı. Hukuk eğitimini başarıyla tamamlayan Karadeniz, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirerek akademik kariyerine çift diploma ile yön verdi.

2018 yılından bu yana avukatlık mesleğini sürdüren Karadeniz, siyasi ve sosyal alandaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini üstlenen Karadeniz, aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeliği yaptı. 2009-2018 yılları arasında ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı.

Siyasi danışmanlık tecrübesi de bulunan Karadeniz, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz’un danışmanlığını yürüttü. 2023 seçimlerinde ise Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Program Sorumlusu olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği destekli gençlik projelerinde de aktif rol alan Karadeniz, 2012 yılında hayata geçirilen “Sesimi Duyan Var mı?” projesinde yasal temsilci ve grup lideri olarak yer aldı. 2013-2014 yılları arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” projesinde ise grup liderliği görevini üstlendi.