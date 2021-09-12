Erbil Uluslararası Havalimanı’na İHA ile saldırı
Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
AA
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Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.