Erbil'de restorana saldırı: 3 Türk diplomat hayatını kaybetti
Erbil'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Restoranda Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu bildirildi. Reuters, saldırıda 3 Türk diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Erbil'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Restoranda Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu bildirildi.
Reuters, saldırıda 3 Türk diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel yönetiminden iki güvenlik yetkilisi, Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda en az üç Türk diplomatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynaklar Reuters'a yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, diplomatların yemek yediği bir restorana ateş açtığını söyledi.
Irak devlet televizyonu ve Türk medyası saldırıda ölenlerden birinin Türk konsolos yardımcısı olduğunu duyurdu.
Kaynak: Reuters