Erbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı: Bir şehit

17 Temmuz 2019

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edilmesine ilişkin, saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana bugün öğle yemeği esnasında silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA