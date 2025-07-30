Ercan Saatçi'nin annesinden acı haber
Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Acı haber, sanatçının sosyal medya hesabından duyurulurken Nezahat Saatçi’nin cenazesinin ise bugün ikindi namazına müteakip kılınacağı açıklandı.
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Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Acı haber, Ercan Saatçi tarafından sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaşıldı.
Cenaze töreni bugün
Merhumenin cenazesi, bugün 30 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazının ardından Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak. Namazın ardından Nezahat Saatçi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.