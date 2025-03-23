Ercan Saatçi'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi'nin ifadesi ortaya çıktı.

'Büyük bir yanlışlık yapılıyor'

Ercan Saatçi hakimlik ifadesinde hayatında kimseye rüşvet vermediğini belirterek, iddiaların mesnetsiz olduğunu söyledi.

Saatçi ifadesinde "Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmasında kimler tutuklandı?

Hakimlik gözaltına alınan Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe'nin tutuklanmasına; Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan'ın ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" ile serbest bırakılmasına karar vermişti.