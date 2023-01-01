Erciyes Kayak Merkezi'nde hedef 3 milyon ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in Avrupa standartlarında tesisleri ve ev sahipliğini yaptığı uluslararası organizasyonlarla dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldiğini belirtti.

Erciyes'te 10-12 Mart 2023'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın da bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri, 6 bin yıllık geçmişiyle bir endüstri ve ticaret şehri. Ticaretin yasaları burada oluşturulmuş ama bu şehrin ciddi bir turizm potansiyeli de var. Bu potansiyelin amiral gemisi de tabii ki Erciyes Kayak Merkezi. Erciyes Kayak Merkezi'ni hem tanıtmak hem insanlığın hizmetine sunmak adına önemli çalışmalar yaptık." dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'in hak ettiği değeri görmesi için yapılan çalışmaların bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini, turizmin kent ekonomisine katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde önceki yıllarda çok sayıda uluslararası organizasyon düzenlendiğini aktaran Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Uluslararası standartta olması, değişik ödülleri almasından dolayı Erciyes, profesyonel kayakçılar tarafından hep takdir ediliyor. Bu tarz uluslararası organizasyonlarla da bu takdiri taçlandırmış oluyoruz. FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 3 gün sürecek. Yarışlar 100'e yakın ülkede canlı yayınlanacak. Spor kanalları marifetiyle Kayseri konuşulacak, Erciyes Kayak Merkezi konuşulacak. Biz de heyecanlanmaya başladık. O günü iple çekiyoruz."

Kapadokya ile Erciyes'i aynı destinasyonda buluşturup bölge ekonomisine daha çok katkı sağlamak istediklerini belirten Büyükkılıç, "Geçtiğimiz sezon Erciyes Kayak Merkezi 2 milyon civarında ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısının bu sezon 3 milyona ulaşacağına inanıyorum. Çünkü yaptığımız uluslararası tanıtımlarla Latin Amerika dahil bir çok ülkeden direkt uçuşlarla kayakçılar buraya gelecek." ifadelerini kullandı.