Erciyes Üniversitesinde geliştirilen COVID-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

05 Kasım 2020

KAYSERİ/DÜNYA

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) COVID-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" adlı aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı açıklandı.

Erciyes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı.

ERÜ akademisyenleri tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye’deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, diğer yerli aşıların geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM’da ilk gönüllü olan Nazif Durna’ya yapıldı.

Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ERAGEM tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarının önümüzdeki yıl Ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Rektör Çalış, “Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar COVID-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır.” dedi.

Rektör Çalış, ayrıca İKUM’un geliştirilen diğer COVID-19 aşılarını Faz 1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye’deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi. Erciyes Üniversitesi tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 aşı adayıyla ilgili, "Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu." dedi.