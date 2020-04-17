Ercüment Ovalı eleştirileri yanıtladı: Sonuç güzeldi ne yapmalıydım?

17 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Covid-19 tedavisinde bilinen bir ilacın etkili olduğu yönünde laboratuvar çalışmasının olumlu sonuçlandığını sosyal medya hesabından açıklamasının ardından eleştirilere uğrayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı eleştirileri yanıtladı. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ercüment Ovalı, ana amacının ilacın bir an önce klinik teste girmesi olduğunu belirterek, yeni bir ilaç bulduğu yönünde hiçbir açıklaması olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, etkisini bildikleri ilaca yönelik çalışmaya giriştiklerini vurgulayarak, “O yüzden laboratuvarda testler yaptık. Bir hastaya (ilaç) verdik. Çok güzel, inanamadım sonucuna.. Ne yapmalıydım?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir ilaç bulduğumu söylemedim. Bu ilaç başka hastalıkta kullanılıyor. Onun tablosu ile bunun (Covid-19) tablosu birbirine çok benziyor. Çok emniyetli bir ilaç. TÜBİTAK’ın yaptığı toplantıdaki konuşmamda söyledim. (Covid-19 hastası) insanların akciğerlerinde bir membran oluşuyor. Bu membranı eritirsek, hastalar nefes alır, bu aşamada zaten bağışıklık hastalığı yener. Buradaki sorun, bazılarında 10 günde, bazılarında bir ayda yeniyor. Hastalar, bir ay nefessiz kalamıyor. Biz onların nefes almasını sağlarsak, onlara kendi bağışıklıklarının hastalığı yeneceği süreyi tanırız, daha rahat yaşarlar.”

Ercüment Ovalı, ilacı üreten şirket ile bağlantılı olduğu yönünde imalar bulunduğunu da belirterek, hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Sosyal medyada açıklama nedeni?

Sosyal medyada ilaca yönelik duyuru yapmasının, bir an önce klinik test yapılması beklentisinden kaynaklandığını ancak beklemediği bir yansıma gördüğünü belirten Ercüment Ovalı; ilacın klinik testlerde kullanılmasının ivedilikle yapılmasını umduğunu vurgulayarak, “Bunun (ilacın) bir an önce (klinik teste) girmesi lazım. (Laboratuvar) Sonuçları öyle gözüküyor. Klinikte böyle bir şey çıkmayabiliyor ama bu test edilmeli. Üstelik ilaç zararsız, çocukların kullandığı, 20 hafta boyunca kullandığı bir ilaç” diye konuştu.

Yürüttüğü çalışmanın TÜBİTAK’ın düzenlediği toplantıda da konuşulduğunu, kamu tarafından bilinen bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, konunun aciliyeti nedeniyle bürokratik mekanizmaların hızlanması gerektiğine inandığını da kaydetti.

Çalışmanın geleceği

Gelinen aşamada çalışmanın geleceğine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Ercüment Ovalı, Covid-19 tedavisi ile birlikte, farklı alanlarda 5 ayrı proje yürüttüklerini vurgulayarak, projelerden birinin de Türkiye’de uzun yılların ardından hayvan deneyi aşamasına gelen bir aşı projesi olduğunu belirterek, açıklama konusunda da kararsızlık yaşadığını söyledi.

Bakan Koca'dan Ercüment Ovalı'ya tepki



Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın ilaç açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.