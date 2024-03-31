Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut'ta yarışı önde götürüyor

Türkiye gelecek beş yıl için yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına giderken, seçimin popüler adaylarından tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için CHP saflarından yarışa katılmıştı. Açılan sandık oranı yüzde 3,89 olurken, Beşikçioğlu oyların yüzde 53,47'sini aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 35,3'te kaldı. Son verilere göre Etimesgut'ta Beşikçioğlu 2 bin 854 oy, Demirel bin 877 oy aldı. Demirel'i 220 oyla Yeniden Refah adayı Abdulkadir Baloğlu takip etti.