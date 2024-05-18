Erdal Beşikçioğlu'nun Melek Mosso konserindeki dansı gündem oldu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso'nun sahneye çıktığı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik festivalinde dans etti. Beşikçioğlu'nun dansı sosyal medyada gündem oldu.
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CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında gençlik festivali düzenliyor. 3 gün sürecek festival konserlerle başladı. Bugünkü ilk konserde Melek Mosso sahne aldı.
Melek Mosso sahnedeyken Erdal Beşikçioğlu da dans ederek kutlamalara katıldı. Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.