Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen incelemelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkındaki ihbarlar üzerine alınan kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan analizlerde Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında Beşikçioğlu'na, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delil toplama ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

2024 yılında 'pişmanım' demişti

Öte yandan Beşikçioğlu'nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım." dediği öğrenildi. Eski ifade ile son test sonuçlarının soruşturma dosyasındaki değerlendirmeler arasında yer aldığı kaydedildi.