Erdal Özyağcılar hakkındaki 'öldü' haberlerine kızından sert tepki: Sizinle uğraşacağım!

Sanatçı Erdal Özyağcılar'la ilgili sosyal medyada dolaşan asılsız vefat haberleri sevenlerini endişelendirdi. Haberlerin birdenbire yayılması üzerine 76 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiğini düşünenler, Özyağcılar'ın kızının yaptığı açıklamayla rahatladı.

Instagram'da yaptığı paylaşımda konuya yönelik açıklamada bulunan Zeynep Özyağcılar şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım."

Erdal Özyağcılar kimdir?

Bursa’da 1948 yılında dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 18 yaşında 'Karakolda' adlı oyunla tiyatro sahnesinde oyunculuğa ilk adımını atan sanatçı bugüne dek usta sanatçılarla çeşitli yapımdalarda yer alan sanatçı, pek çok dizi ve filmde rol aldı.