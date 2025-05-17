Erdek'te yaralanan kadının imdadına balıkçı tekneleri yetişti

Evinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Memnune Ş., yatağından düşerek yaralandı. Komşularının yardımıyla durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilen yaşlı kadın için adaya deniz ambulansı yönlendirilmesi istendi. Ancak, iskeleye uygunluk gerekçesiyle ambulans sevk edilemeyeceği bildirildi.

Evinden alınan Memnune Ş., bir araçla iskeleye getirildi. Burada hazır bekletilen bir balıkçı teknesinin arka bölümüne alınan yaşlı kadın, zorlu hava şartlarında yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası Erdek'in Narlı Mahallesi'ne ulaştırıldı. Narlı İskelesi'nde bekleyen ambulans ekipleri tarafından teslim alınan yaşlı kadın, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgede deniz ambulansının yanaşmasının mümkün olmadığı belirtilirken, vatandaşlar iskeleye yanaşan teknelerin boyutunun ambulans teknesi ile aynı olduğunu öne sürdü.