Erdemir'de kayıp işçinin akibeti belli oldu

Erol Bayraktar adlı işçinin kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, kömür kırma makinesinden alınan doku parçaları Adli Tıp'a gönderildi. Yapılan incelemede parçaların Bayraktar'a ait olduğu belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası Bayraktar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

Erdemir'den 8 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığı, soruşturma ve incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü bildirilmişti.



Feci şekilde hayatanı kaybettiği ortaya çıkan Erol Bayraktar için Erdemir Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alınarak dua edildi