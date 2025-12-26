Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltına alındı? Erden Timur nereli ve kaç yaşında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “futbolda bahis soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur ile birlikte 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kamuoyunda yankı bulan gelişmenin ardından vatandaşlar Erden Timur kimdir ve neden gözaltına alındı sorularına cevap aramaya başladı.

Erden Timur neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Erden Timur kimdir?

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Erden Timur, 1982’de Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Timur, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu. Ardından London School of Economics’te Ekonomi eğitimi alan Timur, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. bünyesinde profesyonel yaşama başladı.

Erden Timur, gayrimenkul sektörüne 2010 yılında kurduğu Nef markası ile girdi.

Timur, 11 Haziran 2022 tarihinden 2024 Haziran ayına kadar Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yaptı.