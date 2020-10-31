Erdoğan: 103 kişi kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

31 Ekim 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanların da katıldığı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" dedi.

Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edildiğini ve bunların 25 adedinin kurulmuş durumda olduğunu belirten Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

Rezerv alanlar konusunda çalışmaların yapılacağını ve çalışma sonucuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın süratle adımlar atacağını ifade etti ve, "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir hafta sonra gereken değerlendirmelerin yapılacağını ve gerektiği durumda eğitime verilen aranın uzatılacağını, aksi durumda eğitime devam edileceğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca, 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları ve telefonlarının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

Toplantı sonrasında Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: AA