  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır
Takip Et

Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.

"15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." diyen Erdoğan, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." dedi.

Rize'deki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

 

CHP: 15 Temmuz günü durduğumuz yerdeyizCHP: 15 Temmuz günü durduğumuz yerdeyizGündem
'Darbelerin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemek''Darbelerin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemek'Gündem
CHP'den 15 Temmuz darbe girişimi için araştırma komisyonu talebiCHP'den 15 Temmuz darbe girişimi için araştırma komisyonu talebiGündem

 

 