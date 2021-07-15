Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.

"15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." diyen Erdoğan, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." dedi.

Rize'deki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.