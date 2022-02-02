Erdoğan: 20 Aralık bir kırılma noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yüksek enflasyonun bir süre sonra sona ereceğini söyledi.

20 Aralık'ın bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz" diye konuştu.

"3 ayrı noktada hedefleri bombaladık"

Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin de konuşan Erdoğan, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" dedi.

"Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer santral geliyor"

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı, gaz lambası vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Enerji yatırımlarımızı sabote edenlere yapmayın bu millet, bu iş dünyası sizi çarpar diyoruz. Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz" ifadelerine yer verdi.