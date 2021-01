Erdoğan: 2023 seçimlerinden hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız

Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre süreci çerçevesinde il kongrelerine geçen yıl 18 Ekim'de Şırnak'ta başladıklarını hatırlatan Erdoğan, salgın sebebiyle geçen yıl 22 Kasım'da ara verdikleri kongrelere 13 Ocak'ta yeniden başladıklarını söyledi.

Erdoğan, dünkülerle birlikte toplamda 42 il kongresini tamamladıklarını, gelecek hafta 10 il kongresini daha gerçekleştireceklerini ifade ederek, şubat ayı sonunda il kongrelerinin hepsini bitirmeyi planladıklarını anlattı.

Kongrelerde seçilen il başkanlarını ve yönetimlerini tebrik ederek her birine başarılar dileyen Erdoğan, kadın kolları il kongrelerinin sürdüğünü, gençlik kolları il kongrelerine de bu hafta Kahramanmaraş ile başlayacaklarını, böylece şubat sonunda ana kademe kadın ve gençlik kolları kongrelerini tamamlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük kongreyi ise şartların daha normale döndüğü bir dönemde, delegelerin yanı sıra milletin de katılımıyla coşkulu bir şekilde yapmayı arzu ettiklerini dile getirerek, "İnşallah salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Görevlerini sürdüren ve kendilerine yeni görev tevdi edilen il başkanlarının öncelikle parti bünyesinde hızlı bir toparlanma yapmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle ilk günden bugüne kadar teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini bozmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Bir önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz. Çünkü gönül seferberliği ancak büyük bir kadroyla yürütülmesi halinde başarılı olabilir. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar, bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı, anlatıcısı, savunucu haline getirmemiz de önemlidir.

AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız. Bizim hizmet ve eser siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir. Bu anlayışla günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacak, tek tek her bir insanımızın desteğini alacağız. Ülkemizin bugüne kadar ki kazanımlarını koruma yanında kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. Aksi takdirde tarih önünde vebal altında kalırız."

AK Parti'nin İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçeyle kurulmuş, sadece isim, amblem ve binadan ibaret bir parti olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır. Yaptığımız ve yapacağımız her şeyin merkezinde de çevresinde de milletimiz vardır. Bu bakış açısıyla işine dört eller sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de sorumluluk üstlenme hakkı da başarılı olma şansı da yoktur. İl başkanlarımız tüm bu süreci kendi şehirlerinde derleyip, toparlamakla, yürütmekle, hepsinden önemlisi diğer herkese örnek olmakla mükelleftir. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyoruz, önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. İfa edeceğiniz bu kutlu ve tarihi vazifede her birinize muvaffakiyetler diliyorum."