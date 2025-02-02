Erdoğan 2028'i işaret etti! 'Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyacak'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Bugün vefatının 1. yıl dönümü olan Alev Alatlı'yı minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin son asırda yetiştirdiği en cesur münevverlerimizden biriydi.

• İstanbul Kadın Kollarımızda görev yapan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kadınları dışlayan hiçbir siyasi parti hedefine ulaşamaz. Kadınları dışlayan hiçbir siyasetin muvaffak olabilmesi mümkün değildir. Parti olarak ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

• AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuştur. "Hiçbir taklit aslının yerini tutamaz" derler ama biz kadınlar ve gençler adına mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Erkeği eğitirsen bir kişiyi, bir kadını eğitirsen bir aileyi eğitirsin. Kadının aileden başlayarak tüm insanlığın temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. AK Parti olarak hanelere, ağırlıklı kadın üzerine giderek oy başarılarını yakaladık.

"Yeniden yüzde 50 oya ulaşmak istiyoruz"

• Oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse haneleri içerden fethedemiyoruz demektir. Partimizi hak ettiği yere ancak kadınlar taşıyabilir. 2028 yılındaki seçimlerde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz, sizden beklentimiz büyüktür. Milletimiz ülkenin kaderini asla işbilmezlere bırakmaz, muhalefet kendi aralarında tepişmekten milletin derdine ortak olmadıkça 23 Nisan müsamereleri tadında iktidar olur.

• Biz bugünlere erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla emeğiyle geldik. Yarın da aynı kararlılıklar aynı dinamizmle milletimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Omuzlarımızdaki yük çok ağır. Bu yükün vebaliyle çalışarak şükran borcumuzu aşkla çalışarak ödeyeceğiz.

• Günümüzde dünyada ve ülkemizde en karanlık projelerin uygulandığı kesim kadınlardır. Geldiğimiz noktada cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edindirerek özendirilmektedir. Geniş bir yelazeye milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarı olmaya devam edecektir. Bizde kadın daima ailenin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve kadına her zaman hürmek edilmiştir. Türkçemizde adam ve kadın kavramları da cinsiyetçi bir ayrım değil cinsiyet farkını belirtir. Aile kurumunu yıkmakla kalmayıp bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oytuncağı yapar. Evlilik oranları hızla düşerken boşanma oranları da hızla artıyor. Tehlikeyi görmeliyiz. Bu yılı Aile Yılı ilan ederek aile kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz.

"Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakamayacağız"

• Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehditle mücadele yürüteceeğiz. Yeni politikaları devreye alacağız. Milletimizin hiçbir ferdini küresel, ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız ve çaresiz bırakamayacağız.

• Kadın, aile ve nüfus politkalarımızın toplumla hayatın gerçekleriyle marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi. Ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız. Zaferle çıkamadığımız hiçbir mücadelemiz olmadı. Bu mücadeleyi de aynı anlayışla yürütecek aile yapısını, en önemlisi Türkiye'de kadınların muhafaza ve müdafaa edeceğiz.

• Türkiye'nin dört bir yanındaki düşmanları iktidarı yani bizi devirmektir. Muhalefet ve kimliksiz yol yürüdüğü kesimler milletten beklediği desteği alamıyorlar ve çirkefleşiyorlar. Ne söylem, politika, eylem seviyesinde boy ölçüşemeyince milletin kendisine hakaret etmeye başladılar. Hırsları boylarını öyle aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar. Türkiye'nin anamuhalefet partisi mi sirk çadırı mı var belli değil. Hallerine bakınca gülsek mi ağlasak mı bilemiyoruz. Kırmızı kart, sarı kart ne işe yarar bilmezler. Sosyal medyanın gazıyla bindirilmiş kıtaların rüyasıyla koltuk rüyasını görerek sandık diyorlar. 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahalli idareler seçimine çok iyi hazırlanmak durumundayız. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi biliyoruz.Geçen yılki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamayışımız özeleştiri yapmaktan çekinmeyeceğiz.

• İl kongrelerimizi tamamalamak üzereyiz. Vites yükseltme aşamasına geçiyoruz. 11,5 milyon üyemizi harekete geçirdiğimizde önümüzde kimse duramaz. Yurt dışıyla birlikte 65 milyon seçmenimizin her birinin gönlünü almak için sıkı bir çalışma yürüteceğiz. Güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programla milletimizin karşısına çıkacağız.