Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle çarşamba günü akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'a konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alması beklenirken; bir kaynak Haziran'da gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği de taşıdığını söyledi.

Kaynaklar, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceğini kaydetti. Bir kaynak, ABD hükümetinin planlamada yer almadığını belirtti.

Verilen bilgiye göre; toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

ABD Ticaret Odası Sözcüsü email ile yaptığı açıklamada, toplantının özel ve gizli olduğunu belirterek, daha fazla detay paylaşamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB konuyla ilgili yorum yapmadı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir diğer kaynak da Erdoğan ve ABD'li firmalar arasında planlanan görüşmeyi teyit ederek, "Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD'li firmalar ile nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar: Türkiye önemli bir partner mesajı" diye konuştu.

Konuyla ilgili dördüncü bir kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketler bulunduğunu söyledi.