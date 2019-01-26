Erdoğan: 2.5 milyon kişilik istihdam taahhüdü aldım

26 Ocak 2019

Partisinin Gaziantep belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

"Konu ekonomi olunca sıkıntıların çözümü zaman alıyor" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"En son TOBB'da yeni istihdam taahhüdü aldım. 2,5 milyon kişilik ilave istihdam sağlayacaklar. Üretim ve istihdamı artırmanın yolu yatırımdır. Çok ciddi bir yatırım ilgilisi var ama bunların hayata geçmesi zaman alıyor ancak tünelin ucu göründü artık.

Kısa vadeli imkanları devreye alıyoruz. KOBİ'lere uygun maliyetli kredi sağlıyoruz. Ancak bazı kişilerin bu parayı işini geliştirmek yerine faize koyduğunu görüyoruz.

Bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz.

Döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının, tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz.



Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Diyorlar 'serbest piyasa' bunun adı serbest piyasa değil, dünyanın hiç bir yerinde devlet buna göz yumamaz."

Suriye

Erdoğan, Suriye'ye dair gelişmelere ilişkinse şu ifadeleri kullandı:

"Olası operasyon için hazırlıklarımız tamam. Önceliğimiz diplomasi, oldu oldu ama olmazsa bir gece ansızın gelebiliriz. Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?

Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız.

DEAŞ'la mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir. Son iki yılda 8 bin DEAŞ'lıyı gözaltına aldık. Suriye operasyonlarında 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük."

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