Erdoğan 3 ilin başkanlarına seslendi: Topbaş gibi yapın

13 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belediyelerdeki değişim süreciyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde sorun yaşadıklarını belirterek Kadir Topbaş'ın istifası örneğini verdi.

"Onun gibi yapsınlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı arkadaşlarımızın bence bundan rahatsızlık duymamalı. Tam aksine, bizim yönetimimiz eğer böyle bir karar verdiyse, verecekse, o konuda Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı gibi o nezaketi gösterir. Dolayısıyla bu hareketi güçlendirir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Gökçek ile değişim süreci de konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le yaptığı görüşme de soruldu. Görüşmede, külliye karşısına yapılacak müze projesinin ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişim sürecinin de gündeme geldiğini söyledi.

"Olay sadece Melih Bey’in şahsında değildir. Bu konuyla ilgili, partimizde, bazı yerlerde bir değişim söz konusudur" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira mart 2019 seçimlerine giderken bu tür değişimlerin olması gereken yerlerde, değişim iradesini partimizin üst yönetiminin ortaya koymasını özellikle arkadaşlarımız da istiyorlar" açıklamasını yaptı.

Sorunlu iller arasında Bursa da var

Sorunlu iller arasında Ankara ve Balıkesir'in dışında başka bir yer olup olmadığı sorusuna, "Bursa" yanıtı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri görüşmelerde nihai kararı alacaklarını vurguladı ve "Geçen vakit aleyhimizedir ve buna da pek tahammül edemeyiz" dedi.

Değişim sürecine yönelik eleştirilerin de hatırlatıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kusura bakmasınlar da, seçimle gelen seçimle gider ama bunlar bağımsız seçimle gelip bağımsız seçimle gitmiyorlar“ dedi ve ekledi, Bunlar tabii ki bir iradenin yaptığı ön seçimler vesaire neticesinde buralara geliyorlar. Ve yani, siz 20 sene, 23 sene, 24 sene belediye başkanlığı yapacaksınız, bazı yerlerde üç dönem belediye başkanlığı yapılacak. Ilanihaye buralarda kalınacak diye bir şey yok."