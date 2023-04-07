Erdoğan: 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"İnsanlığın son asırda karşılaştığı salgını takdire şayan bir organizasyon kabiliyetiyle yönettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir."

Şehir hastaneleri

"Şehir Hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar.

Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şuan vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Bölgede 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. Sağlam hastanelerimizde hizmete devam ederken 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk."

Sağlık çalışanları

"Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz. 9059 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız."