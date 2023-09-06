Erdoğan, 75 yaşındaki hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 75 yaşındaki hükümlü Hayrettin Gül'ün kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Gül, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 'anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak' suçundan idam cezasına çarptırıldı, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.
Karara göre, 'hakaret' suçlarından da hapse mahkum edilen Hayrettin Gül'ün kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.
Raporda, Gül'ün sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtildi.
Gül, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Katliamı davasında hüküm giymişti.