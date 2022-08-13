Erdoğan: 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı”nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlığımız çalışma yapıyor. İnşallah yakında neticelenecek. 8 cemevi ile ilgili toplu açılış törenini yakında gerçekleştireceğiz.

Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da birinci sınıf aynı hak ve imkanlara sahiptir, hiçbiri asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertlerdir.

Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hala hazmedemeyenlerin bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek vatanımızı parçalama niyetleri vardır.

Bunun için mezhep farklılıklarını körükleyerek her türlü gayreti gösteriyorlar.

Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin neyi amaçladıklarını, sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz.

Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüklerine ben inanıyorum.

Alevi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır.

Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun, provakasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz.