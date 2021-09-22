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Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

CBS televizyonuna mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

 

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