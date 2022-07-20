Erdoğan: ABD, Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (F-16) Biden bize Yunanistan şartı koymadı. NATO üyeleri olarak birbirimizin hukukunu korumalıyız dedik. Böyle bir koşul meselesi bizi bağlayıcı değil.

- (Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek.

- Putin’in gayretlerimiz noktasında bakışı olumlu. Bize çok farklı bazı teklifleri oldu. Doğal gaz, Akkuyu ve diğer konularda dayanışmamızı sürdürüyoruz.

- (Tahıl koridoru) Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz.

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