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Erdoğan, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Erdoğan, ABD heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Kaynak: AA

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