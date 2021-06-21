Erdoğan: ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Bugünkü Kabine Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunduk.

Türkiye, NATO'ya 13'üncü ülke olarak 1951'de katıldı. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Yakın bölgelerde yaşanan sorunlara bakıldığında NATO'nun güvenli şemsiye rolünü yerine getiremediği ortadadır.

Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki sorunlarda NATO üzerine düşeni beklenen şekilde yapamadı.

'DEAŞ'a karşı gerçek mücadeleyi Türkiye yaptı'

Zirve boyunca gerçekleşen temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarla günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili önceliklerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış ve çarpık bir anlayış yansıttığını ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese anlattık.

9 bine yakın YTS'yi sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişi sınır dışı ettiğimizi bildirdik. Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlattık. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.

Liderler ile görüşmeler

Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.

'ABD ile üstesinden gelinmeyecek hiçbir mesele yok'

Yaklık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik. Karşılıklı pozisyonlarımızı bir kez daha ortaya koydu. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinmeycek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirmek konusunda kararlıyız.

Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarını saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın ömüttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.

Salı günü sabaha yakın, Bakü'ye ulaştık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile işgalden kurtarılan Şuşa'ya hareket ettik.

'Minsk Üçlüsü'nün özellikle burayı görmesi lazım'

Batı'ya Karabağ'ı görün dedik. Minsk Üçlüsü'nün özellikle burayı görmesi lazım. Kim 30 yılda burayı ne hale getirmiş görün. Tarihi ve kültürel eserlerin, ağaçların yakılıp yıkıldığı bu güzel coğrafyanın ayağa kaldırılmasına bizzat şahit oldu. Azerbaycan tarihine damga vuran birçok isim Şuşa'dan çıkmıştır. İnşaallah bu güzel şehir, kısa sürede mamur edilecektir.

Şuşa ile birlikte, Fuzuli, Kelbecer, Hocavend şehirleri de aynı şekilde hızla mamur edilecektir. Karabağ'a yeniden hayat vermenin yanında, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir daha böyle felaket yaşamaması için "Bir Millet İki Devlet" anlayışıyla hareket ediyoruz.

Şuşa Başkonsolosluğu'nun en kısa sürede açılmasından, Zengezur Koridoru'nun bir an önce hizmete açılmasından tüm başlıkları yakından takip edeceğiz. İnşaallah bu süreç Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Perşembe günü Antalya'da Güney Doğu Avrupa Bölgesi işbirliğini toplantısını gerçekleştirdik. Belgrad, Saray Bosna otoyolundan salgın ve göç meselesine kadar bir çok konuyu zirvede ele aldık.

Ülkemizle ilgili gündeme getirilen eksen tartışmalarının gerisinde diploması dilinin kimi çevrelerde yol açtığı hazımsızlık vardı. Bunun aksine doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi, en iyi olanı, en hakkaniyetli olanı sürdürmeye devam edeceğiz.

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırıldı

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz. Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

İşte normalleşme kararları

Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Sokağa çıkma kısıtlamalarını 1 Temmuz itibariyle tümüyle kaldırıyoruz. Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor. Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.