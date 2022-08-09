Erdoğan: Abdülhamid Han, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.

- (Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.

- Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz.

- Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

- Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.

- Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.