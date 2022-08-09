Erdoğan: Abdülhamid Han, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.
- (Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.
- Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz.
- Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.
- Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.
- Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.