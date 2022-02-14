Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile görüştü

Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.



Erdoğan, törenin ardından Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’a geçerek ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.