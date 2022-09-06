Erdoğan açıkladı: Bosna Hersek-Türkiye arasında kimlikle seyahat edilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Erdoğan, Bosna Hersek'te seçim kanunu değişikliğine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir."

Bosna Hersek'e hareketi öncesi Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır." ifadelerini kullandı.