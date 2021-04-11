Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını açıkladı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini Dolmabahçe Ofis’te kabul eden Erdoğan, konuşmasında, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Patates, soğan, çeltik alımı

Öte yandan çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımının dün başladığını anımsatan Erdoğan, "Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız. Bu haberin duyulması sonrası çiftçilerimizden, üreticilerimizden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldık. Hep söylediğim gibi bizim için en büyük şeref milletimize efendi olmak değil, hizmetkar olmaktır" diye konuştu.