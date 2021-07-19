Erdoğan açıkladı: KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Parlamento Binası yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü'nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Bu Meclis dayanışma ile Kıbrıs Türk halkına umut aşılamıştır.

KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise, sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Vicdanı ile, mücadelesi ile, kahramanlık destanı ile büyük bir milletin davasıdır.

BEDEL ÖDEDİK SÖKE SÖKE ALDIK

Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur.

Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık.

Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı.

Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır. Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

KKTC'nin varlığı ve dirliği her türlü siyasi mülahasanın üzerindedir.

Cumhuriyet Meclisi'nin bu anlayışla mali yapıyı güçlendirmeye, gerekli reformlarla ilgili adımları süratle atacağına inanıyorum. Atacağınız her adımda yanınızda olacağız.

ABD'DE ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İSTEYENLER VAR

ABD'de birileri ile ortak mahfillerle ortalığı karıştırmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Yarınki konuşmamda bunlara da değineceğim.

Kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini iyi biliyoruz. Barış Harekatı Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını, tarih sahnesinden silinemeyeceğini göstermiştir.

Rum kesiminin kendini adanın tek sahibi görmesi, Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi çözümsüzlüğü getirdi. Edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortak bir devlet kurma hayalinin olmadığını bizlere açıkça öğretmiştir.

'50 YIL DAHA KEYBETMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da sözünde durmadılar. Annan bunlarla o zaman uğraşamadı. Yıllardır reddetikleri federasyon yönetimini savunuyor gibi yapıyorlar.

Bizim artık bir 50 yıl daha kaybetmemiz söz konusu değildir. Adil bir çözüm adanın gerçeklerini göz önüne alarak olabilir. Adada iki ayrı devlet ve halk vardır. Uluslararası toplum da bunu er ya da geç kabul edecektir.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de sunduğu öneriye desteğimiz tamdır.

Hidrokarbon faaliyetlerinin hakça paylaşılması konusunda KKTC'nin tüm önerileri ellerinin tersi ile itiyorlar. Bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdik. Hala bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir.

Bunu bu kürsüden bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Sorunları hakla, hakkaniyet ile çözüme karıştırmak hedefimizdir.

KKTC'YE YENİ KÜLLİYE VE PARLAMENTO BİNASI

Müjdemi açıklamak istiyorum. KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var, ne de parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı binası bir gecekondu bunu da yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili çalışmanın projesi bitti, inşasına başlıyoruz. 500 dönüm arazi içinde külliyeleri yapacağız. İstiyoruz ki millet bahçesini de orada gerçekleştirelim.

Artık bir an önce buralardan kurtulalım. Dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. Buraların da müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasını uygun görüyorum."