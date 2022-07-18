Erdoğan açıkladı: KYK borçlarına düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, bu yıl 15 Temmuz darbe girişimin altıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Dünya tarihinde eşine az rastlanabilecek bir feraset, cesaret ve fedakarlıkla milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyunca hatırlanmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Pek çok yerde başarıyla uygulanan sinsi bir senaryoyu ülkemize de teşmil etmek isteyenlerin heveslerini canları pahasına gün doğmadan kursaklarında bırakan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Bayram tatili vesilesiyle sılayırahim ve dinlenmek için ülkenin dört bir yanına seyahat eden vatandaşların gönüllerince günler geçirdiklerine inandığını belirten Erdoğan, "Ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine, işlerine, günlük hayatlarına geri dönen her bir insanımızdan kendisi, evlatları ve ülkesi için daha çok çalışmasını, daha çok üretmesini, daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz. Türkiye'nin tökezlemesini, Türk milletinin pes etmesini, kazanımlarımızın heba olmasını, hedeflerimizden vazgeçmemizi bekleyenlere cevabımızı işte bu şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ertesi günü NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere İspanya'ya gittiklerini anımsatarak, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan zirvede Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdiklerini vurguladı.

NATO'nun genişleme politikasının Türkiye'nin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

"Ordumuza olan güvenimiz bir kat daha artmıştır"

İspanya programının ardından temmuzun ilk günü Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Enstitülerinin diploma törenine katıldıklarını aktaran Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personel temin ve eğitim sistemini 15 Temmuz'un ardından modern bir yaklaşımla ve günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmıştık. Milli Savunma Üniversitemizin diploma töreninde yeni sistemin gayet verimli bir şekilde çalıştığını; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize iyi yetişmiş subaylar kazandırdığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu tablo karşısında FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor döneminde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza olan güvenimiz bir kat daha artmıştır." dedi.

Erdoğan, ertesi gün de aslında Bursa'da bir dizi programa katılacağını ancak küçük bir rahatsızlık sebebiyle programlara birkaç günlüğüne ara verdiğini belirtti.

Erdoğan, "Milletimizin şanlı direnişinin sembol mekanlarından İstanbul Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak şehitlerimizi yad ettik, gazilerimize şükranlarımızı sunduk. O gün Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber Saraçhane Meydanı'nda bulunduk." diye konuştu.

Erdoğan, yarın yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısı vesilesiyle bugün Tahran'a gideceğini belirterek, perşembe günü de Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Erdoğan, cuma günü İstanbul'da çeşitli açılışlara katılacağını, cumartesi de Kayseri programlarını gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Durmak yok, yola devam. Aşkınan çalışan yorulmaz, inancımız budur diyerek Türkiye'yi büyütmeye, itibarını artırmaya, içeride ve dışarıda milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti'

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacak, milleti hak ettiği refah seviyesine kavuşturacak projeleri planlayıp, inşa ettiklerini ve Türk vatandaşlarıyla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan,"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejilerimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerin meyvelerini almanın mutluluğunu şu anda yaşayan ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

İzmit Körfezi'ni otomobille mevcut yolu kullanarak geçmenin 1,5- 2 saat, feribotla da sadece deniz kısmıyla yaklaşık 1 saat sürdüğünü anlatan Erdoğan, yoğun günlerde çok uzun saatlerde ancak katedilebilen İzmit Körfez geçişinin artık Osmangazi Köprüsü'yle 5 dakikada tamamlanabildiğini söyledi.

"Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır." diyen Erdoğan, şayet bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınmasının mümkün olamayacağını, kara yolunun kilitlenip, seyahatlerin kesintiye uğrayacağını ve ulaşımın çileye dönüşeceğini anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir-İstanbul Otoyolu, senin milletvekili olduğun yer Bay Kemal ve Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergahta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. Nitekim 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Böylece araç başı ortalama 6,5 saat ve toplam 4,2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2,5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 2016 yılından bugüne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin, devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor."

"1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü, 14 bin 275 araç kullanmıştır"

Erdoğan, Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan "enlerin ve ilklerin" projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazın bu güzergahtaki geçiş sürecinin de 6 dakikaya indiğinin altını çizerek, "Allah'a hamdolsun, bunlar bize nasip oldu ve bunlarla birlikte Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro maliyetle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü, 14 bin 275 araç kullanmıştır. Nereden nereye?" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyayla olan ticari ve sosyal ilişkilerine büyük katkı sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki trafik akışının da tıpkı Osmangazi Köprüsü gibi bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada köprüden geçecek araç sayısı tahminiyle, araç garanti sayısı arasındaki farkı bilmeyenlere de hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat bir nefes aldıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 8 Temmuz'daki 132 bin 377 araç ve günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Hayata geçirdiğimiz kamu-özel iş birliği projeleriyle ilgili yalan, iftira, karalama kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri biz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini istemeyenler, kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma, enerji, şehirleşme gibi yatırımlarımıza saldırıyorlar. Bu hezeyanların amacı asla ülkenin çıkarını, milletin menfaatini, çevreyi veya benzeri hayırlı niyetleri savunmak değildir. Doğrudan ülkemize ve milletimize husumetlerini ifade edemedikleri için yatırım düşmanlığıyla ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Esasen ulaştırma yatırımlarımızın, ülkemize ve milletimize katkısını ifade etmek için sadece şu rakamlar bile yeterlidir. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı, hani diyorlar ya? 'Ekonomik durum şöyle, ekonomik durum böyle' 8,5 milyondan... araç sayısı veriyorum dikkat edin, 26 milyona çıkarak, 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun? Bakın rakam ortada. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar ve ikinci elle işi idare etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen yaptığımız 112 milyar dolarlık altyapı yatırımı sayesinde kara yollarındaki ulaşım hızı güvenli, konforlu hale gelirken, trafik kazası oranları ve can kayıpları da yüzde 82 düzeyinde azalmıştır."

"Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava yollarında da durumun aynı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hava yollarımızda rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Ve ne kadar haklı olduğumuz orada da ortaya çıktı. Dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir. Antalya Havalimanının kapasite genişletmesi ihalesine verilen 8,5 milyar avroluk bedelin ilk ödemesi olan 2 milyar 138 milyar avrosu 28 Mart 2022'de Hazine'ye aktarılmıştır. Mevcut kapasiteyle de bu havalimanımız 16 Temmuz'da toplam 1068 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla o da kendi rekorunu kırmıştır."

Türkiye'ye 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmış olmakla gurur duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun bugün veya bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz"

Erdoğan, geçmişten bugüne edinilen tecrübeler ışığında Türkiye'nin sadece altyapısını adeta yeni baştan inşa etmekle kalmadıklarını, yönetim sisteminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin zirvesini oluşturduğu bu değişimlerin her başlığının birer sessiz devrim niteliğinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Geçmişte siyasi, sosyal, ekonomik düzenimizi bir anda altüst edecek nice sınamayı bu süreçte nispeten küçük bedellerle atlatabilmemizi, gerçekleştirdiğimiz tarihi reformlara borçluyuz." diye konuştu.

Son dönemde ekonomide bu hakikatle yüzleşildiğini aktaran Erdoğan, dünyanın "gelişmiş" diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı küresel krizleri başarıyla yönettiklerini vurguladı.

Erdoğan, "Önceliği istihdama ve büyümeye, yani insanlarımızın işine, aşına, huzuruna verdiğimiz programımız sayesinde içeride ve dışarıda artık yavaş yavaş itiraf da edilmeye başlandığı gibi emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı refah kaybını telafi edecek tedbirler aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimden vatandaşın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşında ve temmuz ayı başında yaptığımız düzenlemelerle, insanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Aynı şekilde üretimin ve ihracatın artmayı sürdürmesi sayesinde küresel krizi fırsata çevirecek adımları da atıyoruz. Önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonunu da inşallah biz şekillendireceğiz. Yaptığımız hiçbir fedakarlığın, döktüğümüz her damla alın terinin, verdiğimiz hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğinden emin olunuz.

Ülkemizi geri kalmışlığın sefaletinden, vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, darbecilerin saldırılarından, içerideki kifayetsizlerin basiretsizliğinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından, velhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki sabredin, yeter ki çalışalım, yeter ki üretelim, yeter ki ülkemize sahip çıkalım, yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim, gerisi kendiliğinden gelecektir. Türkiye 2023'ü kazasız, belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında, önümüzde yepyeni ve aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz."

"Madalyalardaki branş çeşitliliği ülkemizde spor altyapısının dengeli bir şekilde geliştiğinin de işaretidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların bu yılın 7 ayında uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla herkesi gururlandırmaya devam ettiğini söyledi.

"Bu yıl ülkemize 38 farklı branşta 2 bin 632 madalya kazandıran sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, sporcuların son olarak Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda başarı çıtasını biraz daha yükselttiğini ifade etti.

Akdeniz Oyunları'ndan 108 madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Erdoğan, "Madalyalardaki branş çeşitliliği ülkemizde spor altyapısının nasıl dengeli bir şekilde geliştiğinin de işaretidir. Ülkemizin 81 şehrine inşa ettiğimiz spor tesislerini sporcu yetiştirme çalışmalarıyla, performans takip sistemiyle, modern antrenman teknikleriyle birleştirdik. Gençlerimizin azmi, kararlılığı, çalışkanlığı da üzerine eklendiğinde ortaya işte bu başarılar çıktı." şeklinde konuştu.

Erdoğan, 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya İslami Dayanışma Oyunları ile 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenleneceğini belirtti.

Ardından da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın geldiğini aktaran Erdoğan, "İnşallah bu müsabakalarda başarı ivmemizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Geçen haftalarda yaz tatilini seyahatle geçirmek isteyen gençler için 81 ilde belirlenen yurtların 15 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde açık olacağı müjdesini verdiklerini hatırlatan Erdoğan, gençlerin rezervasyon sistemiyle işleyen bu hizmetten yararlanmaya başladığını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin her köşesindeki tarihi eserleri rahatça görebilmeleri için Müze Kart cinsi uygulamayı da hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, bu sayede 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerin 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebileceğini vurguladı.

KYK borçlarında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın devlet eliyle verilen en kapsamlı yükseköğrenim yurdu, öğrenim kredisi ve öğrenci bursu sistemine sahip ülkesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu yıl 750 bine yakın gencin yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencin burs, 881 binden fazla gencin ise öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini bildirerek, geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde lisansta 45 lira burs veya kredi verildiğini, bugün ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşında bu rakamların yükseltileceğini bildirdi.

Erdoğan, burs almak isteyen öğrencilerin başvurularının 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendirildiğine dikkati çekerek, öğrenim kredisinin başvuran her öğrenciye verildiğini vurguladı.

"Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık"

Alınan kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını kaydeden Erdoğan, bu süre içinde mezun öğrencinin sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebildiğini söyledi.

Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesinin belirli bir faiz oranı üzerinden değil Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapıldığını ve hiçbir zaman bir faiz uygulamasına gidilmediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Bay Kemal, yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan, faizden bahsediyor. Yok, hiçbir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para."

"Uygulamadan kredi geri ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak"

Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerin yararlanacağını duyuran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."