Erdoğan açıkladı: Tahıl krizi aşıldı

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşme neticesinde tahıl sevkiyatının başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkıyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkeleirne bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız" dedi.

Referandum mesajı

Erdoğan, başörütüsü konusunda hazırlanan anayasa değişiklik teklifine bugün son şeklinin verileceğini açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu: Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.

Bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum.

Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık.

Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara alacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun kara para iddiası

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kara para" iddiası hakkında, "Bu zatın önceki gün bizi, bakanımızı, Emniyet'i uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik sınırların aşıldığı anlamına gelir. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde de soracağız" dedi.