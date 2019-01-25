Erdoğan: Adana Mutabakatı operasyonun önünü açıyor

25 Ocak 2019

Partisinin Erzurum belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada terörle mücadele ve Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız" dedi.

Erdoğan, Rusya ziyareti sırasında gündeme gelen Adana Mutabakatı'na bir kez daha değinerek, "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor" görüşünü dile getirdi.

Konuşmasında Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, önceki gün kendisini geçici başkan ilan etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da Guaido'yu resmi olarak tanımıştı. Erdoğan, Maduro'yu arayarak "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" diye konuşmuştu.

Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde

Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı