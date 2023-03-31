Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem sadece düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok noktasından samimi taziye mesajları aldık. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz.

AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra, yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri, kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık"

313 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı...

Şehirlerimizin birikimini hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla yapıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık.

Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla ve yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek, burada da aynısını yapacağız."

Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik

20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Seçim beyannamemizle açıklayacağız. Dış politikada ülkemizin etki alanı ve itibarını güçlendirecek duruşu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptık. Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik.

Erdoğan aday olamaz dediler YSK suratlarına vurdu

Erdoğan aday olamaz. E ne oldu. YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, AYM'ye gidiyoruz, yolunuz açık olsun. AYM'nin ne kararı verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz.

Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak

İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.

Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz

Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. İHA, SİHA yaptık mı? Akıncı yaptık mı? Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki, e bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Ya sen hayatında bu millete en ufak hizmeti vermedin ki. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz, yenileri sırada...Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek gerilemeye kaybetmeye başlamak demektir.