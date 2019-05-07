Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım

07 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'a kadar İstanbul'da süreci Vali Ali Yerlikaya'nın yöneteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, çözüm süreciyle ilgili bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bu sürece o götürecek, konu ile ilgili zaten açıklama yapıldı.

Bahçeli’yle az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan'ı kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum. Ortak miting şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu sürece değerlendirmemiz inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır.

Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişiyle ilgili henüz netleşen bir tarih yok."

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