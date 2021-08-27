Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu

Erdoğan, "Maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilere göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır" diye konuştu.

'Afganistan'da az sayıda teknik elemanımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'dan az sayıda teknik eleman dışında tüm ekiplerini çektiğini belirterek, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz." dedi.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin görüşmeler yapılacağını belirterek, "Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız." ifadesini kullandı.