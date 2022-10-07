Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, bugün burada ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de de temelini bugün atacakları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Erdoğan, bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı, Orhangazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkar'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen, konan, göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birini rahmetle yad ediyorum. Dergahımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor: 'Ham bağına kurulmuş aşıkların otağı. Gülzar-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı. Gel pir evine aşık, eyle özünü puhte. Yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.' Evet bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır."

Buraların Hazreti Peygamber'e ve ehlibeytine aşık olanların durağı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle irfanla hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları, hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir."

Dünyada baki olanın ise yalnızca "muhabbet" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl' kelam-ı kibarı bize bu hakikati ifade etmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla muhabbetle birlikte beraberlikle kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Önde gelen tarihçilerimizden ve nazenin yolunun evlatlarından Aşık Paşa bu durumu şöyle ifade ediyor: 'Pes bilin ki nerede birlik var ise, kim kiminle ikiliksiz yar ise, iki cihan devleti onlardadır. Onların menzilleri canlardadır. Cümle işin en üstünü birliktir. Birliğe varmak, birlik olmak erliktir. Neredeki iki gönül birliktedir. Göresin bunlar gani dirliktedir."

Tüm bu mesajların Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım." düsturunun farklı şekillerde tezahür etmiş biçimleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tevhidi bir, Kitabı bir, kıblesi bir, Peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur. İşte bunun için hepimizin Peygamberi, hepimizin Ali'si, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin Kerbela'sı diyoruz. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatıyor. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir." diye konuştu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e gelen bir süreklilik içinde istiklali koruduklarını, istikballerine sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız, asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde, milletimizin hayallerini hayata geçirirken tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz."

Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ettiklerine işaret eden Erdoğan, sadece bunlarla kalmadıklarını, bugüne kadar çözümünü arzu ettikleri seviyede sağlayamadıkları her meselenin de çözümü için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı.

"1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede ülkedeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirterek "Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen milli birlik ve beraberlik çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı." dedi.

Ayrıca, daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldüğünü, bunların müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'deki 85 milyon insanın her bir ferdinin devletin birinci sınıf vatandaşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin vesilesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşılan müjdeler ile açılışını yaptıklarını ve temelini attıkları cemevlerinin Alevi Bektaşi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

4 cemevi açıldı, 7 cemevinin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından cemevi açılışı için Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan ile temel atma töreni için Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi.

İlk olarak, Erzurum-Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği'ne canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, eserin videosunu izledikten sonra Erzurum Valisi Okay Memiş'e açılışın yapılması talimatını verdi. Memiş'in "Zatıdevletlerinizin talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla ilimizde yaklaşık 27 adet köydeki cemevlerimizin de buyurduğunuz gibi hemen hemen bütün eksiklerini tamamladık." demesi üzerine, Erdoğan hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra kurdele kesilerek cemevinin açılışı yapıldı.

Erdoğan, daha sonra, Erzincan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi'ne bağlandı. Yapılan cemevinin videosunu izlerken, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin eksik olduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Devam edecek değil mi? Yeşillerin olması daha başka olur." dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın "İl merkezimizde ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir, inşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesi üzerine Erdoğan "Sağ olun." dedi.

Ardından, Ankara Altındağ Aydıncık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğine canlı bağlanarak, eserin videosunu izleyen Erdoğan, "Tabii bu etrafın düzenlenmesine de şu anda bir vesile teşkil edecek." diye konuştu.

Elazığ'daki Karakoçan Alevi, Kültür ve Dayanışma Derneği'ne canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, buradaki eserin videosunu da izledikten sonra kurdele kesildi. Erdoğan, Elazığ Valisi Ömer Toraman'a "Ömer Bey yalnız dediğim gibi burada da çevre düzenlemesini, peyzajını falan da süratle halledelim. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, daha sonra Bilecik Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Cem Vakfı, Denizli Ardıçlı Baba Cemevi Tahtacı Türkmenleri, Aydın Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği, Kayseri Eskiyassıpınar Cemevi'nde tören için bekleyen yetkililere seslendi.

Bu eserlerin toplu halde temelinin atılacağını belirten Erdoğan, "Değerli arkadaşlar temel atmaya hazır mısınız? Biz şu anda İstanbul'dan kurdeleyi keseceğiz. Sizler de temelli atacaksınız." dedi.

Bu esnada cemevlerinin yapımının ne kadar sürede biteceğini soran Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 5 ay içerisinde sona ereceğini söylemesi üzerine, "Hepsi 5 ay diyor. Bir ay da biz artı koyalım. 6 ay içinde bitecek inşallah." diye konuştu.