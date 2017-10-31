Erdoğan, Aliyev ile görüştü

31 Ekim 2017

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrası baş başa görüştü, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna geçildi.

Burada konuşan Erdoğan, dün ve bugün yapılan görüşmelerle Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ne denli ileri bir seviyeye taşındığını heyecanla müşahede ettiklerini belirterek, "Şimdi Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Vatandaşlarımız artık Kars'tan Bakü'ye değil, inşallah Pekin'e, oradan Londra'ya kadar gittikleri günleri hep beraber görürüz" dedi.

Erdoğan ve Aliyev'in toplantının başındaki konuşmaları sonrasında görüntü alınmasının ardından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı basına kapalı şekilde devam ediyor. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA