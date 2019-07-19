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Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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