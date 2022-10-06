Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarını sürdürüyor.
Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.