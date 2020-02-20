Erdoğan: Almanya'daki saldırıyı birimlerimiz hassasiyetle takip ediyor

20 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı konusunda, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."

Türkiye'den Almanya'daki saldırıya tepki

Almanya'daki silahlı saldırıda ölenlerin 5'i Türk

Kaynak: AA